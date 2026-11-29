España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Salamanca estaban llamados a votar 126.461 electores, 10.885 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Salamanca a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Salamanca vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Salamanca

En Salamanca, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 46,4 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 32,2 % (26.357 votos), a 14,2 puntos. Después vinieron Vox (12,6 %) y Sumar (6,4 %).

La participación llegó al 71,8 %, 2,2 puntos menos que la provincial (74,0 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Salamanca

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Salamanca: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Salamanca

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 14 de los 27 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Carlos Manuel García Carbayo, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: