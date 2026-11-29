Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En la provincia de Salamanca estaban llamados a votar 304.775 electores, 36.625 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Salamanca a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Salamanca elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en la provincia de Salamanca en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Salamanca, con el 46,9 % de los votos válidos y 3 de los 4 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 30,5 % y 60.718 votos, 16,4 puntos menos. Le siguieron Vox (14,7 %) y Sumar (5,5 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 3, y el PSOE, 1. Al PSOE le faltaron 1.495 votos para quitarle el último escaño al PP.

La participación fue del 67,0 %, prácticamente la misma que en el conjunto de España (66,6 %). Los residentes en el extranjero eran el 10,5 % del censo (31.638 personas) y votó el 8,0 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 74,0 %. El PP fue primero en 325 de los 362 municipios, y el PSOE, en 34.

El Senado en la provincia de Salamanca

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Bienvenido de Arriba Sánchez (PP), con 93.848 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Salamanca

Con las de 2023, el PP había ganado en la provincia de Salamanca las 12 últimas elecciones generales, desde las de 1989.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: