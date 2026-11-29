España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Sagunt/Sagunto estaban llamados a votar 53.187 electores, 2.053 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Sagunt/Sagunto, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Sagunt/Sagunto vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Sagunt/Sagunto?

El PSOE quedó primero en Sagunt/Sagunto en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 37,2 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 26,9 % (9.203 votos), 10,3 puntos por debajo. Después vinieron Compromís-Sumar (20,0 %) y Vox (13,5 %).

Votó el 69,4 % del censo, 5,4 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Sagunt/Sagunto

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Sagunt/Sagunto: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Sagunt/Sagunto

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Darío Moreno Lerga, de esa misma lista. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: