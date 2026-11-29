España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Rincón de la Victoria estaban llamados a votar 40.175 electores, 1.127 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Rincón de la Victoria:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Rincón de la Victoria vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Rincón de la Victoria

En Rincón de la Victoria, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 42,6 % de los votos válidos.

Por detrás, a 16,3 puntos, quedó el PSOE, con el 26,3 % y 7.093 votos. Le siguieron Vox (15,0 %) y Sumar (13,6 %).

Votó el 72,3 % del censo, 5 puntos más que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 20 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

El historial electoral de Rincón de la Victoria

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Rincón de la Victoria desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Rincón de la Victoria

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 13 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está José Francisco Salado Escaño, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: