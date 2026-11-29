Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de Pontevedra estaban llamados a votar 926.424 electores, 150.284 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Pontevedra, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Pontevedra elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Pontevedra

En la provincia de Pontevedra, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 39,7 % de los votos válidos y 3 de los 7 diputados.

Por detrás, a 8,4 puntos, quedó el PSOE, con el 31,4 % y 179.737 votos. Le siguieron Sumar (13,2 %), el BNG (9,4 %) y Vox (4,8 %). Los 7 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 3, y Sumar, 1. Al BNG le faltaron 6.085 votos para quitarle el último escaño al PSOE.

Votó el 63,7 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Los residentes en el extranjero eran el 15,0 % del censo (136.739 personas) y votó el 7,2 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 73,7 %. El PP fue primero en 56 de los 61 municipios, y el PSOE, en 5.

El Senado en la provincia de Pontevedra

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue María José Pardo Pumar (PP), con 220.415 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Pontevedra

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Pontevedra desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: