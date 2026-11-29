Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Vigo estaban llamados a votar 262.200 electores, 25.343 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Vigo, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Vigo vota en la circunscripción de Pontevedra, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Vigo

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Vigo, con el 37,3 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 31,4 % y 53.668 votos, 5,9 puntos menos. Después vinieron Sumar (16,4 %), el BNG (8,5 %) y Vox (4,7 %).

Votó el 73,1 % del censo, 0,6 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 24 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más alto.

El historial electoral de Vigo

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Vigo: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Vigo?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSdeG-PSOE, con 19 de los 27 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Abel Caballero Álvarez, de esa misma candidatura. En Galicia, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: