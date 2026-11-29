Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En la provincia de Castellón/Castelló estaban llamados a votar 448.205 electores, 13.192 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Castellón/Castelló, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Castellón/Castelló elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en la provincia de Castellón/Castelló en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Castellón/Castelló, con el 35,2 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 32,6 % (100.530 votos), a 2,5 puntos. Le siguieron Vox (15,9 %) y Compromís-Sumar (14,3 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2, y Vox, 1. A Compromís-Sumar le faltaron 4.727 votos para quitarle el último escaño a Vox.

La participación fue del 72,3 %, 5,7 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP fue primero en 85 de los 135 municipios, y el PSOE, en 45.

Los senadores elegidos en la provincia de Castellón/Castelló en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Vicente Martínez Mus (PP), con 111.393 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Castellón/Castelló

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Castellón/Castelló desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: