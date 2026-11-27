España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Vila-real estaban llamados a votar 38.302 electores, 803 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Vila-real a continuación:

[GRÁFICO DE RESULTADOS]

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Vila-real vota en la circunscripción de Castellón/Castelló, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

[CALCULADORA DE PACTOS]

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Vila-real?

En Vila-real, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 33,4 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 32,3 % y 8.517 votos. Los separaron 287 votos. Después vinieron Vox (17,3 %) y Compromís-Sumar (14,9 %).

Votó el 73,1 % del censo, 0,8 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Vila-real

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Vila-real: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Vila-real

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 11 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está José Benlloch Fernández, de esa misma lista. En la Comunitat Valenciana, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: