Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Pontevedra estaban llamados a votar 84.908 electores, 17.417 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Pontevedra:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Pontevedra vota en la circunscripción de su provincia, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Pontevedra

El PP quedó primero en Pontevedra en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,8 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 31,9 % (15.881 votos), 7,9 puntos por debajo. Después vinieron Sumar (12,7 %), el BNG (8,8 %) y Vox (5,1 %).

La participación llegó al 75,4 %, 1,7 puntos más que la provincial (73,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Pontevedra

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Pontevedra desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Pontevedra

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Miguel Anxo Fernández Lores, del BNG. En Galicia, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: