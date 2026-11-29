Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Ponferrada para estas generales es de 56.861 electores, 5.092 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Ponferrada, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Ponferrada vota en la circunscripción de León, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Ponferrada?

El PSOE quedó primero en Ponferrada en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 42,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 6,4 puntos, quedó el PP, con el 36,0 % y 12.949 votos. Le siguieron Vox (9,7 %) y Sumar (9,1 %).

Votó el 70,1 % del censo, 3 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 6 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más alto.

Las generales anteriores en Ponferrada

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Ponferrada: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Ponferrada?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Marco Antonio Morala López, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: