Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de León estaban llamados a votar 426.012 electores, 55.145 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de León:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de León elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de León?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de León, con el 36,9 % de los votos válidos y 2 de los 4 diputados.

Por detrás, a 3,3 puntos, quedó el PSOE, con el 33,6 % y 92.578 votos. Después vinieron Vox (12,9 %), la UPL (8,2 %) y Sumar (6,7 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 2. A Vox le faltaron 10.839 votos para quitarle el último escaño al PSOE.

La participación fue del 65,7 %, 0,9 puntos por debajo de la media española (66,6 %). Los residentes en el extranjero eran el 11,5 % del censo (48.645 personas) y votó el 8,2 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 73,1 %. Por municipios, el PP ganó en 149 de los 211 y el PSOE, en 62.

El Senado en la provincia de León

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Antonio Silván Rodríguez (PP), con 101.403 votos.

Las generales anteriores en la provincia de León

En 2023, la provincia eligió 4 diputados; en 1977 eran 6. Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de León cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de León desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: