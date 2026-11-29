España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Paterna estaban llamados a votar 54.265 electores, 1.236 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Paterna:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Paterna vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Paterna?

El PSOE quedó primero en Paterna en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 33,7 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 32,2 % y 11.859 votos. Los separaron 550 votos. Le siguieron Vox (16,8 %) y Compromís-Sumar (15,0 %).

La participación llegó al 72,4 %, 2,4 puntos menos que la provincial (74,8 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Paterna

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Paterna: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Paterna

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PSOE, con 14 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Juan Antonio Sagredo Marco, de esa misma lista. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: