Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Palencia para estas generales es de 64.727 electores, 3.156 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Palencia:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Palencia vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Palencia en las generales de 2023

El PP quedó primero en Palencia en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,8 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 37,3 % (16.617 votos), 2,4 puntos por debajo. Le siguieron Vox (11,7 %) y Sumar (6,2 %).

Votó el 72,7 % del censo, 2 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Palencia

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Palencia cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Palencia desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Palencia

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 10 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Miriam Andrés, de esa misma lista. En Castilla y León, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: