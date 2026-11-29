España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de la provincia de Palencia para estas generales es de 137.467 electores, 8.755 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Palencia, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Palencia elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Palencia

El PP quedó primero en la provincia de Palencia en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 42,0 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

Por detrás, a 7,3 puntos, quedó el PSOE, con el 34,7 % y 33.613 votos. Después vinieron Vox (12,9 %) y Sumar (6,1 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 7.097 votos más para quedárselo.

La participación fue del 71,3 %, 4,7 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PP ganó en 169 de los 191 y el PSOE, en 22.

Los senadores elegidos en la provincia de Palencia en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Jorge Domingo Martínez Antolín (PP), con 40.929 votos.

El historial electoral de la provincia de Palencia

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en la provincia de Palencia: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: