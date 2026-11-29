Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Orihuela estaban llamados a votar 46.640 electores, 1.656 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Orihuela a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Orihuela vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Orihuela?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Orihuela, con el 44,4 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 26,6 % (8.372 votos), a 17,8 puntos. Le siguieron Vox (19,4 %) y Compromís-Sumar (7,9 %).

Votó el 72,7 % del censo, un punto más que en el conjunto de la provincia (71,7 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Orihuela

Con las de 2023, el PP había ganado en Orihuela al menos las 13 últimas elecciones generales (en 1986 se presentó como Coalición Popular).

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Orihuela?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 10 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Pepe Vegara, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: