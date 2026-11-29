Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Ourense para estas generales es de 110.369 electores, 26.629 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Ourense:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Ourense vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Ourense en las generales de 2023

En Ourense, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 42,8 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 35,4 % (20.591 votos), a 7,4 puntos. Le siguieron el BNG (8,9 %), Sumar (6,9 %) y Vox (4,6 %).

Votó el 70,3 % del censo, 1,8 puntos menos que en el conjunto de la provincia (72,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 5 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PP sacó su porcentaje más bajo y el PSOE, el más alto.

Las generales anteriores en Ourense

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Ourense desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Ourense?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la de Democracia Ourensana, con 10 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Gonzalo Pérez Jácome, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: