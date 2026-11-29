España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de Ourense estaban llamados a votar 360.256 electores, 111.164 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Ourense:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Ourense elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Ourense en las generales de 2023

El PP quedó primero en la provincia de Ourense en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 50,0 % de los votos válidos y 3 de los 4 diputados.

Por detrás, a 19,9 puntos, quedó el PSOE, con el 30,1 % y 56.035 votos. Después vinieron el BNG (8,2 %), Sumar (5,5 %) y Vox (4,9 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 3, y el PSOE, 1. Al PSOE le faltaron 6.087 votos para quitarle el último escaño al PP.

Votó el 52,9 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Los residentes en el extranjero eran el 28,9 % del censo (102.938 personas) y votó el 5,7 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 72,1 %. Por municipios, el PP ganó en 88 de los 92 y el PSOE, en 4.

El Senado en la provincia de Ourense

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue María del Carmen Leyte Coello (PP), con 88.910 votos.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: