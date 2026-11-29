Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Motril para estas generales es de 48.012 electores, 3.442 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Motril, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Motril vota en la circunscripción de Granada, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Motril en las generales de 2023

En Motril, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,5 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 34,1 % (9.621 votos). La diferencia entre los dos fue de 109 votos. Le siguieron Vox (17,6 %) y Sumar (11,5 %).

La participación llegó al 66,0 %, 4,8 puntos menos que la provincial (70,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Motril

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Motril desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Motril

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Luisa María García Chamorro, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: