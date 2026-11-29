Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En la provincia de Granada estaban llamados a votar 791.133 electores, 62.556 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Granada a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Granada elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en la provincia de Granada en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Granada, con el 37,0 % de los votos válidos y 3 de los 7 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 33,0 % y 165.862 votos, 4 puntos menos. Le siguieron Vox (16,1 %) y Sumar (11,6 %). Los 7 escaños se repartieron así: el PP, 3; el PSOE, 2; Vox, 1, y Sumar, 1. Al PSOE le faltaron 9.840 votos para quitarle el último escaño a Sumar.

La participación fue del 66,6 %, la misma que en el conjunto de España (66,6 %). El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 99 de 174, por 75 del PP.

Los senadores elegidos en la provincia de Granada en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Vicente Azpitarte Pérez (PP), con 188.627 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Granada

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Granada desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: