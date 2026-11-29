España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Montilla para estas generales es de 18.631 electores, 478 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Montilla:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Montilla vota en la circunscripción de Córdoba, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Montilla en las generales de 2023

En Montilla, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,5 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 34,1 % (4.682 votos), 3,4 puntos por debajo. Le siguieron Sumar (16,7 %) y Vox (8,8 %).

Votó el 76,0 % del censo, 3,6 puntos más que en el conjunto de la provincia (72,4 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Montilla

Con la de 2023, el PSOE sumaba en Montilla 5 victorias seguidas en elecciones generales, desde las de 2015.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Montilla?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 10 de los 21 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Rafael Ángel Llamas Salas, de esa misma lista. La presidencia de Andalucía es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: