Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de la provincia de Córdoba para estas generales es de 648.812 electores, 20.985 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Córdoba, que se actualizan durante el escrutinio:

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El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Córdoba elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en la provincia de Córdoba en las generales de 2023

El PP quedó primero en la provincia de Córdoba en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 37,9 % de los votos válidos y 2 de los 6 diputados.

El segundo puesto fue para el PSOE: 32,1 % y 144.080 votos, 5,8 puntos menos. Le siguieron Vox (13,9 %) y Sumar (13,7 %). Los 6 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2; Vox, 1, y Sumar, 1. El último se lo llevó Sumar; al PP le habrían bastado 14.807 votos más para quedárselo.

Votó el 70,6 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 49 de 77, por 26 del PP.

El Senado en la provincia de Córdoba

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Fernando Priego Chacón (PP), con 174.571 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Córdoba

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de Córdoba cambió de manos 7 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Córdoba desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: