España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Mijas estaban llamados a votar 53.864 electores, 1.633 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Mijas a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Mijas vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Mijas en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Mijas, con el 34,7 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,1 % y 8.779 votos, 5,6 puntos menos. Después vinieron Vox (20,9 %) y Sumar (11,8 %).

Votó el 63,6 % del censo, 3,6 puntos menos que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Mijas

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Mijas desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Mijas

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 10 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Ana Carmen Mata Rico, del PP. Llegó al cargo con una moción de censura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: