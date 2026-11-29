Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Mérida para estas generales es de 48.592 electores, 860 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Mérida:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Mérida vota en la circunscripción de Badajoz, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Mérida?

En Mérida, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,9 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 36,2 % (11.808 votos). La diferencia entre los dos fue de 548 votos. Le siguieron Vox (14,7 %) y Sumar (8,4 %).

La participación llegó al 70,8 %, 2,9 puntos menos que la provincial (73,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Mérida

Entre 1979 y 2023, el primer puesto en Mérida cambió de manos 7 veces en las 15 generales celebradas. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Mérida: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Mérida

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 14 de los 25 concejales y la mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Antonio Rodríguez Osuna, de esa misma candidatura. La presidencia de Extremadura es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: