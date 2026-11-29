Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Marbella estaban llamados a votar 98.997 electores, 6.098 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Marbella a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Marbella vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Marbella?

El PP quedó primero en Marbella en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 40,5 % de los votos válidos.

Por detrás, a 10,3 puntos, quedó el PSOE, con el 30,1 % y 16.723 votos. Le siguieron Vox (17,7 %) y Sumar (9,2 %).

Votó el 62,5 % del censo, 4,7 puntos menos que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 20 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

El historial electoral de Marbella

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Marbella desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Marbella?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 14 de los 27 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está María Ángeles Muñoz Uriol, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: