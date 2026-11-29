España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Málaga estaban llamados a votar 477.297 electores, 32.072 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Málaga, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Málaga vota en la circunscripción de su provincia, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Málaga en las generales de 2023

El PP quedó primero en Málaga en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 37,7 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 30,9 % (89.789 votos), 6,8 puntos por debajo. Después vinieron Vox (15,1 %) y Sumar (13,4 %).

Votó el 67,4 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. De los 11 distritos, el PP ganó en 7 y el PSOE, en 4.

Quién había ganado antes en Málaga

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Málaga desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Málaga

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 17 de los 31 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Francisco de la Torre Prados, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: