España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Lugo estaban llamados a votar 93.132 electores, 14.830 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Lugo, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Lugo vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Lugo en las generales de 2023

En Lugo, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 46,8 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 32,8 % (18.231 votos), a 14 puntos. Después vinieron el BNG (8,8 %), Sumar (5,7 %) y Vox (4,4 %).

Votó el 72,4 % del censo, 0,9 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Lugo

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Lugo desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Lugo

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 12 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Elena Candia, de esa misma candidatura. Llegó al cargo con una moción de censura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: