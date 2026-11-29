Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de la provincia de Lugo para estas generales es de 341.038 electores, 76.956 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Lugo a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Lugo elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Lugo?

El PP quedó primero en la provincia de Lugo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 50,2 % de los votos válidos y 3 de los 4 diputados.

El PSOE se quedó en el 30,3 % (60.163 votos), 19,9 puntos por debajo. Le siguieron el BNG (8,7 %), Sumar (5,2 %) y Vox (4,4 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 3, y el PSOE, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 6.350 votos más para quedárselo.

La participación fue del 59,4 %, 7,2 puntos por debajo de la media española (66,6 %). Los residentes en el extranjero eran el 20,5 % del censo (69.098 personas) y votó el 5,4 % de ellos. Sin contarlos, la participación fue del 73,3 %. El PP fue primero en 63 de los 67 municipios, y el PSOE, en 4.

Los senadores elegidos en la provincia de Lugo en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue José Manuel Barreiro Fernández (PP), con 95.897 votos.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: