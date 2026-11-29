España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Lleida estaban llamados a votar 101.344 electores, 5.831 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Lleida a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Lleida vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Lleida?

En Lleida, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,7 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 18,1 % (10.084 votos), 16,6 puntos por debajo. Le siguieron ERC (12,8 %), Junts (11,6 %) y Vox (9,1 %).

La participación llegó al 60,7 %, 1,2 puntos menos que la provincial (61,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 6 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PP sacó su porcentaje más alto.

Quién había ganado antes en Lleida

Hasta las de 2023, el PSC no había vuelto a ganar unas generales en Lleida desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue ERC.

El Ayuntamiento de Lleida

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, con 9 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Fèlix Larrosa i Piqué, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: