Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Cataluña para estas generales es de 5.926.827 electores. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Cataluña, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Cataluña reparte 48 diputados entre sus 4 provincias, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Cataluña

En Cataluña, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,5 % de los votos válidos y 19 de los 48 diputados que se eligen en la comunidad.

Por detrás, a 20,4 puntos, quedó Sumar, con el 14,0 % y 497.617 votos. Le siguieron el PP (13,4 %), ERC (13,2 %), Junts (11,2 %) y Vox (7,8 %). En el conjunto de la comunidad, los 48 diputados quedaron así: el PSC, 19; Sumar, 7; ERC, 7; Junts, 7; el PP, 6, y Vox, 2.

Votó el 62,7 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PSC ganó en las 4 provincias.

Los senadores elegidos en Cataluña en 2023

Al Senado, los votantes de la comunidad eligieron 16 senadores: 12 del PSC, 3 de ERC y 1 de Junts.

El historial electoral de Cataluña

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en Cataluña desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

¿Quién gobierna Cataluña?

En las últimas autonómicas, el 12 de mayo de 2024, ganó el PSC, con 42 de los 135 escaños. A día de hoy, preside el gobierno autonómico Salvador Illa (PSC), que gobierna en solitario y en minoría.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: