España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En la provincia de Lleida estaban llamados a votar 326.302 electores, 21.948 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Lleida:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Lleida elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Lleida en las generales de 2023

El PSC ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Lleida, con el 29,5 % de los votos válidos y 2 de los 4 diputados.

El segundo puesto fue para ERC: 18,6 % y 34.331 votos, 10,9 puntos menos. Después vinieron Junts (18,0 %), el PP (12,8 %) y Sumar (7,9 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PSC, 2; ERC, 1, y Junts, 1. Al PP le faltaron 3.509 votos para quitarle el último escaño al PSC.

Votó el 58,9 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PSC ganó en el conjunto de la provincia, pero Junts fue el más votado en más municipios: 87 de 231, por 79 del PSC.

El Senado en la provincia de Lleida

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PSC y 1 de ERC. Quien más votos recibió fue Dionís Oña Martín (PSC), con 48.601 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Lleida

Hasta las de 2023, el PSC no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Lleida desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue ERC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: