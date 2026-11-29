Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de León para estas generales es de 112.050 electores, 13.091 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en León a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

León vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en León?

En León, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,1 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 30,8 % y 22.040 votos, 7,2 puntos menos. Le siguieron Vox (13,0 %), la UPL (11,1 %) y Sumar (5,7 %).

Votó el 73,1 % del censo, igual que en el conjunto de la provincia (73,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en León

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en León cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en León desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de León?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 11 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa José Antonio Diez Díaz, de esa misma candidatura. En Castilla y León, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: