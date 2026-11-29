España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Laguna de Duero para estas generales es de 19.162 electores, 268 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Laguna de Duero a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Laguna de Duero vota en la circunscripción de Valladolid, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Laguna de Duero?

En Laguna de Duero, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 37,0 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 34,2 % (4.664 votos), 2,8 puntos por debajo. Después vinieron Vox (15,4 %) y Sumar (11,1 %).

Votó el 75,6 % del censo, 0,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (76,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Laguna de Duero

Entre 1996 y 2023, el partido más votado en Laguna de Duero coincidió siempre con el ganador en el conjunto de España: así fue en las 10 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Laguna de Duero desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Laguna de Duero?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 6 de los 21 concejales, los mismos que el PSOE. Al frente del Ayuntamiento está Avelino Álvarez Pérez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: