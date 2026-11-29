España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Jerez de la Frontera estaban llamados a votar 178.531 electores, 4.753 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Jerez de la Frontera, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Jerez de la Frontera vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Jerez de la Frontera

El PP quedó primero en Jerez de la Frontera en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,9 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 32,4 % (36.292 votos), 4,4 puntos por debajo. Le siguieron Vox (15,1 %) y Sumar (11,7 %).

Votó el 66,7 % del censo, 1,6 puntos más que en el conjunto de la provincia (65,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Jerez de la Frontera

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Jerez de la Frontera cambió de manos 7 veces en las 16 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Jerez de la Frontera desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Jerez de la Frontera

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 14 de los 27 concejales: mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa María José García-Pelayo Jurado, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: