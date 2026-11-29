España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de la provincia de Cádiz para estas generales es de 1.042.214 electores, 35.184 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Cádiz:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Cádiz elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Cádiz?

En la provincia de Cádiz, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 34,8 % de los votos válidos y 4 de los 9 diputados.

Por detrás quedó el PSOE, con el 33,2 % y 211.200 votos. La diferencia entre los dos fue de 10.503 votos. Después vinieron Vox (15,2 %) y Sumar (12,9 %). Los 9 escaños se repartieron así: el PP, 4; el PSOE, 3; Vox, 1, y Sumar, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 10.504 votos más para quedárselo.

La participación fue del 63,3 %, 3,3 puntos por debajo de la media española (66,6 %). El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 25 de 45, por 19 del PP.

El Senado en la provincia de Cádiz

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue José Ignacio Landaluce Calleja (PP), con 223.648 votos.

El historial electoral de la provincia de Cádiz

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en la provincia de Cádiz cambió de manos 7 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Cádiz desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: