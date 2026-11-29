España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Irun estaban llamados a votar 53.487 electores, 5.660 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Irun, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Irun vota en la circunscripción de Gipuzkoa, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Irun en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en Irun en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,3 % de los votos válidos.

El PNV se quedó en el 17,8 % (5.419 votos), 17,4 puntos por debajo. Después vinieron EH Bildu (14,0 %), Sumar (13,6 %) y el PP (12,6 %).

La participación llegó al 65,1 %, 2,3 puntos menos que la provincial (67,4 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Irun

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Irun: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Irun

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSE-EE, que sacó 10 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Cristina Laborda Albolea, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: