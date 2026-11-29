Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Huesca para estas generales es de 42.575 electores, 2.371 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Huesca, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Huesca vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Huesca

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Huesca, con el 37,1 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 34,5 % (9.561 votos), 2,6 puntos por debajo. Le siguieron Vox (12,5 %) y Sumar (11,9 %).

La participación llegó al 71,4 %, 1,3 puntos menos que la provincial (72,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 6 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más alto.

Las generales anteriores en Huesca

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Huesca?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Lorena Orduna Pons, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: