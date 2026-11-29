España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de la provincia de Huesca para estas generales es de 175.959 electores, 9.709 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Huesca, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Huesca elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Huesca en las generales de 2023

El PP quedó primero en la provincia de Huesca en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,2 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

El PSOE se quedó en el 33,6 % (40.307 votos), 4,6 puntos por debajo. Después vinieron Vox (12,6 %) y Sumar (11,5 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. El último se lo llevó el PP; al PSOE le habrían bastado 5.477 votos más para quedárselo.

Votó el 69,9 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Por municipios, el PP ganó en 132 de los 202 y el PSOE, en 69.

Los senadores elegidos en la provincia de Huesca en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Melania Mur Sangrá (PP), con 46.025 votos.

El historial electoral de la provincia de Huesca

En las generales anteriores a las de 2023, las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: