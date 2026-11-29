España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Huelva estaban llamados a votar 115.846 electores, 3.428 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Huelva, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Huelva vota en la circunscripción de su provincia, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Huelva?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Huelva, con el 36,3 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 34,0 % (24.273 votos), a 2,2 puntos. Le siguieron Vox (14,2 %) y Sumar (12,2 %).

Votó el 64,8 % del censo, 1,2 puntos menos que en el conjunto de la provincia (66,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Huelva

Entre 2000 y 2023, el primer puesto en Huelva cambió de manos 6 veces en las 9 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Huelva desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Huelva?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 13 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Pilar Miranda Plata, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: