Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En la provincia de Huelva estaban llamados a votar 408.930 electores, 9.279 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Huelva, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Huelva elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en la provincia de Huelva

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Huelva, con el 36,4 % de los votos válidos y 2 de los 5 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 36,0 % (92.326 votos). Los separaron 1.239 votos. Le siguieron Vox (14,6 %) y Sumar (10,4 %). Los 5 escaños se repartieron así: el PP, 2; el PSOE, 2, y Vox, 1. A Sumar le faltaron 10.821 votos para quitarle el último escaño a Vox.

Votó el 64,8 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 57 de 80, por 23 del PP.

El Senado en la provincia de Huelva

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 2 del PP y 2 del PSOE. Quien más votos recibió fue Carmelo Romero Hernández (PP), con 93.630 votos.

El historial electoral de la provincia de Huelva

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Huelva desde las de 2011: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: