Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Guadalajara estaban llamados a votar 66.116 electores, 2.475 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Guadalajara:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Guadalajara vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Guadalajara?

El PP quedó primero en Guadalajara en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,6 % de los votos válidos.

Por detrás, a 5,9 puntos, quedó el PSOE, con el 33,8 % y 15.350 votos. Después vinieron Vox (17,0 %) y Sumar (7,6 %).

Votó el 74,5 % del censo, 0,5 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 5 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PP sacó su porcentaje más alto.

Quién había ganado antes en Guadalajara

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Guadalajara desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Guadalajara?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 11 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Ana Cristina Guarinos López, del PP. La presidencia de Castilla-La Mancha es de otro partido, el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: