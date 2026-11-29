Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En la provincia de Guadalajara estaban llamados a votar 208.782 electores, 6.269 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Guadalajara:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Guadalajara elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Guadalajara?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Guadalajara, con el 36,3 % de los votos válidos y 1 de los 3 diputados.

Por detrás, a 3,3 puntos, quedó el PSOE, con el 33,0 % y 46.479 votos. Le siguieron Vox (19,3 %) y Sumar (9,2 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 1; el PSOE, 1, y Vox, 1. Al PP le faltaron 3.058 votos para quitarle el último escaño a Vox.

Votó el 72,5 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 154 de los 288 municipios, y el PSOE, en 126.

Los senadores elegidos en la provincia de Guadalajara en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Lucas Castillo Rodríguez (PP), con 52.910 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Guadalajara

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Guadalajara desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: