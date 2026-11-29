Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Granadilla de Abona estaban llamados a votar 40.011 electores, 2.521 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Granadilla de Abona:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Granadilla de Abona vota en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Granadilla de Abona en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Granadilla de Abona, con el 35,8 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 33,8 % y 6.108 votos, 2,1 puntos menos. Le siguieron Coalición Canaria (15,4 %) y Sumar (10,7 %).

La participación llegó al 54,4 %, 9,7 puntos menos que la provincial (64,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Pedro Manuel Martín Domínguez, del PSOE, con 6.075 votos.

El historial electoral de Granadilla de Abona

Entre 1979 y 2023, el primer puesto en Granadilla de Abona cambió de manos 6 veces en las 15 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Granadilla de Abona desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Granadilla de Abona

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 25 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está José Domingo Regalado, de Coalición Canaria. Llegó al cargo con una moción de censura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: