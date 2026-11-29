Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Granada estaban llamados a votar 202.435 electores, 19.008 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Granada:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Granada vota en la circunscripción de su provincia, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Granada

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Granada, con el 44,0 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 27,2 % (35.307 votos), 16,7 puntos por debajo. Le siguieron Vox (13,6 %) y Sumar (12,9 %).

La participación llegó al 73,1 %, 2,2 puntos más que la provincial (70,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 21 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más bajo.

Quién había ganado antes en Granada

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Granada: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Granada

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 15 de los 27 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Marifrán Carazo, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: