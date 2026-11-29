Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Getxo para estas generales es de 63.392 electores, 3.235 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Getxo, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Getxo vota en la circunscripción de Bizkaia, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Getxo?

El PNV ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Getxo, con el 28,3 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 25,1 % (11.181 votos), 3,2 puntos por debajo. Le siguieron el PSOE (17,7 %), EH Bildu (16,0 %) y Sumar (8,3 %).

La participación llegó al 73,8 %, 5,9 puntos más que la provincial (67,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que más votó de los 20 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PP sacó su porcentaje más alto.

Las generales anteriores en Getxo

Con la de 2023, el PNV sumaba en Getxo 8 victorias seguidas en elecciones generales, desde las de 2004.

Las municipales de 2023 en Getxo

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PNV, que sacó 9 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Amaia Agirre Muñoa, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: