Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de la provincia de Bizkaia para estas generales es de 959.719 electores, 50.543 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Bizkaia a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Bizkaia elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en la provincia de Bizkaia en las generales de 2023

El PNV ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Bizkaia, con el 26,9 % de los votos válidos y 2 de los 8 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 25,8 % (157.448 votos). La diferencia entre los dos fue de 6.740 votos. Le siguieron EH Bildu (20,6 %), el PP (11,6 %) y Sumar (10,9 %). Los 8 escaños se repartieron así: el PNV, 2; el PSOE, 2; EH Bildu, 2; el PP, 1, y Sumar, 1. El último se lo llevó EH Bildu; al PNV le habrían bastado 24.613 votos más para quedárselo.

Votó el 65,2 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PNV fue primero en 55 de los 112 municipios, y EH Bildu, en 43.

Los senadores elegidos en la provincia de Bizkaia en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PNV y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Nerea Ahedo Ceza (PNV), con 176.614 votos.

Quién había ganado antes en la provincia de Bizkaia

En 2023, la provincia eligió 8 diputados; en 1977 eran 10. En 2023 fue la tercera vez seguida que el PNV ganaba unas generales en la provincia de Bizkaia: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: