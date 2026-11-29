Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Girona para estas generales es de 76.359 electores, 5.633 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Girona:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Girona vota en la circunscripción de su provincia, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Girona

El PSC quedó primero en Girona en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 29,3 % de los votos válidos.

Junts se quedó en el 19,1 % (7.967 votos), 10,3 puntos por debajo. Le siguieron ERC (11,9 %), Sumar (11,5 %) y el PP (10,8 %).

La participación, del 62,5 %, estuvo en línea con la provincial (62,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Girona

Hasta las de 2023, el PSC no había vuelto a ganar unas generales en Girona desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue Junts.

El Ayuntamiento de Girona

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, con 8 de los 27 concejales, los mismos que Guanyem Girona. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Lluc Salellas i Vilar, de Guanyem Girona.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: