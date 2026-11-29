España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En la provincia de Girona estaban llamados a votar 575.276 electores, 30.261 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Girona a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

La provincia de Girona elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Girona?

El PSC ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Girona, con el 28,9 % de los votos válidos y 2 de los 6 diputados.

Junts se quedó en el 19,6 % (63.251 votos), 9,3 puntos por debajo. Después vinieron ERC (14,7 %), Sumar (10,9 %) y el PP (9,7 %). Los 6 escaños se repartieron así: el PSC, 2; Junts, 2; ERC, 1, y Sumar, 1. Al PP le faltaron 285 votos para quitarle el último escaño a Junts.

Votó el 59,9 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PSC ganó en el conjunto de la provincia, pero Junts fue el más votado en más municipios: 110 de 221, por 81 del PSC.

Los senadores elegidos en la provincia de Girona en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PSC y 1 de Junts. Quien más votos recibió fue Consol Cantenys Arbolí (PSC), con 83.432 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Girona

Antes de 2023, el PSC no ganaba unas generales en la provincia de Girona desde las de 2008; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido ERC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: