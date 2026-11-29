España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Gandia estaban llamados a votar 55.200 electores, 2.997 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Gandia, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Gandia vota en la circunscripción de Valencia/València, que elige 16 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Gandia

En Gandia, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 35,1 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PSOE, con el 35,0 % y 12.806 votos. Los separaron 28 votos. Le siguieron Vox (14,6 %) y Compromís-Sumar (13,3 %).

Votó el 72,6 % del censo, 2,3 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,8 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Gandia

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Gandia desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Gandia?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está José Manuel Prieto Part, de esa misma lista. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: