Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Fuengirola estaban llamados a votar 47.921 electores, 2.645 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Fuengirola:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Fuengirola vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Fuengirola

En Fuengirola, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 43,2 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 26,7 % (7.735 votos), 16,5 puntos por debajo. Después vinieron Vox (17,5 %) y Sumar (9,9 %).

La participación, del 67,0 %, estuvo en línea con la provincial (67,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Fuengirola

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Fuengirola: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Fuengirola

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 15 de los 25 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Ana María Mula Redruello, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: