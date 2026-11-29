España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Ferrol estaban llamados a votar 58.654 electores, 5.328 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Ferrol, que se actualizan durante el escrutinio:

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El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Ferrol vota en la circunscripción de A Coruña, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Ferrol en las generales de 2023

En Ferrol, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,7 % de los votos válidos.

Por detrás, a 9,3 puntos, quedó el PSOE, con el 29,4 % y 10.877 votos. Le siguieron Sumar (17,0 %), el BNG (7,7 %) y Vox (5,6 %).

La participación llegó al 69,1 %, 3,8 puntos menos que la provincial (72,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Ferrol

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Ferrol desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Ferrol

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 13 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está José Manuel Rey Varela, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: